Duman 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.11.2024 15:16

Hava sıcaklıkları 5 ila 9 derece düşecek

Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek, özellikle yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıklar 5 ila 9 derece azalacak.

Hava sıcaklıkları 5 ila 9 derece düşecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmeye başladığını belirten Özdemirci, kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların 5 ila 9 derece düşeceğini bildirdi.

Özdemirci, iç ve kuzey kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında olduğunu söyledi.

Yarın, yurdun kuzey kesimleri ve Karadeniz Bölgesi'nde yağışlı havanın hakim olacağını dile getiren Özdemirci, "Sakarya, Ardahan, Hakkari ve Şırnak'ta aralıklı yağışlar var. Özellikle Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Ardahan, Hakkari'nin yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı göreceğiz" diye konuştu.

Karadeniz için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Karadeniz için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Özellikle yarın, Doğu Karadeniz kıyılarında, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış görüleceğini anlatan Özdemirci, vatandaşları olası sel felaketine karşı uyardı.

Çarşamba günü yalnızca Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklı yağış görüleceğini aktaran Özdemirci, daha sonraki günlerde yurt genelinde yağış beklentisinin söz konusu olmadığını ifade etti.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

3 büyükşehirde hava durumu

Özdemirci, 3 büyükşehrin hava durumuna ilişkin de bilgi verdi.

İstanbul'da gelecek 3 gün boyunca yağış beklenmediğini, genellikle az bulutlu ve açık havanın hakim olacağını dile getiren Özdemirci, "Sıcaklıklar yarın 8-16, çarşamba 10-15, perşembe günü 10-17 olacak" dedi.

Ankara'da az bulutlu havanın hakim olacağını, yağış beklenmediğini belirten Özdemirci, "Yarın ve çarşamba günü özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi görülecek. Yarın gece 0, gündüz 12, çarşamba günü gece eksi 1, gündüz 12, perşembe günü eksi 1, gündüz 13 derece sıcaklık bekliyoruz" diye konuştu.

Hava sıcaklıkları 5 ila 9 derece düşecek

İzmir'de de gelecek 3 gün boyunca yağış beklenmediği bilgisini paylaşan Özdemirci, gündüz sıcaklıkların 21, gece ise 9-10 derece aralığında seyredeceğini söyledi.

Hava tahmin uzmanı Özdemirci, yurdun iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların gelecek 4-5 gün içerisinde eksilere düşeceğine işaret ederek, bu nedenle zirai don uyarısında bulundu.

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Yağış
Sıradaki Haber
Kayseri'de lahit ve 1800 yıllık 5 el yazması kitap ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:56
Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı
16:53
Gazze'de yaşananların hukuki, siyasi ve etik yönlerini araştırmak üzere "Gazze Mahkemesi" kuruldu
16:54
Okullarda iklim değişikliği farkındalığı artırılacak
16:49
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait tarlaları ateşe verdi
16:14
Bakan Kacır: 45 endüstri bölgesiyle ülkemizi küresel üretim üssü haline getirdik
16:02
Hindistan'da MiG-29 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü
İspanya'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye çıktı
İspanya'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye çıktı
FOTO FOKUS
İşgalci İsrail Lübnan'da bir kasabayı böyle yıktı
İşgalci İsrail Lübnan'da bir kasabayı böyle yıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ