Hava sıcaklıkları 5 ila 9 derece düşecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmeye başladığını belirten Özdemirci, kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların 5 ila 9 derece düşeceğini bildirdi.

Özdemirci, iç ve kuzey kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında olduğunu söyledi.

Yarın, yurdun kuzey kesimleri ve Karadeniz Bölgesi'nde yağışlı havanın hakim olacağını dile getiren Özdemirci, "Sakarya, Ardahan, Hakkari ve Şırnak'ta aralıklı yağışlar var. Özellikle Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Ardahan, Hakkari'nin yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı göreceğiz" diye konuştu.

Özellikle yarın, Doğu Karadeniz kıyılarında, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış görüleceğini anlatan Özdemirci, vatandaşları olası sel felaketine karşı uyardı.

Çarşamba günü yalnızca Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklı yağış görüleceğini aktaran Özdemirci, daha sonraki günlerde yurt genelinde yağış beklentisinin söz konusu olmadığını ifade etti.

3 büyükşehirde hava durumu

Özdemirci, 3 büyükşehrin hava durumuna ilişkin de bilgi verdi.

İstanbul'da gelecek 3 gün boyunca yağış beklenmediğini, genellikle az bulutlu ve açık havanın hakim olacağını dile getiren Özdemirci, "Sıcaklıklar yarın 8-16, çarşamba 10-15, perşembe günü 10-17 olacak" dedi.

Ankara'da az bulutlu havanın hakim olacağını, yağış beklenmediğini belirten Özdemirci, "Yarın ve çarşamba günü özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi görülecek. Yarın gece 0, gündüz 12, çarşamba günü gece eksi 1, gündüz 12, perşembe günü eksi 1, gündüz 13 derece sıcaklık bekliyoruz" diye konuştu.

İzmir'de de gelecek 3 gün boyunca yağış beklenmediği bilgisini paylaşan Özdemirci, gündüz sıcaklıkların 21, gece ise 9-10 derece aralığında seyredeceğini söyledi.

Hava tahmin uzmanı Özdemirci, yurdun iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların gelecek 4-5 gün içerisinde eksilere düşeceğine işaret ederek, bu nedenle zirai don uyarısında bulundu.