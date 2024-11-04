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Türkiye
AA 04.11.2024 15:05

Kayseri'de lahit ve 1800 yıllık 5 el yazması kitap ele geçirildi

Kayseri'de düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait lahit ve 1800 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması 5 kitap bulundu, 7 zanlı yakalandı.

Kayseri'de lahit ve 1800 yıllık 5 el yazması kitap ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden temin edilen tarihi eserlerin Kayseri'de satılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, Aramice dilinde yazılmış 1800 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması 5 kitap ele geçirildi.

Kayseri'de lahit ve 1800 yıllık 5 el yazması kitap ele geçirildi

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler A.A, N.E, M.A, A.S, A.E, S.B. ve A.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca, şüphelilerin daha önce kazı yaptıkları alanda bir kısmı çıkarılmış Roma dönemine ait lahit bulundu.

Ele geçirilen malzemeler, Kayseri Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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