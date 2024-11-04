Pençe-Kilit'te silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyoruz. Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde tespit ettiği mağarada, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi" ifadeleri kullanıldı.

Teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyoruz.



Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde tespit ettiği mağarada, teröristlere ait… pic.twitter.com/tQVxBcrpzD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 4, 2024