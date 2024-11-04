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Türkiye
AA 04.11.2024 18:06

Artvin'de kaybolan işçiyi arama çalışmaları 10'uncu gününde

Artvin'in Şavşat ilçesinde 10 gün önce kaybolan inşaat işçisini arama çalışmaları devam ediyor.

Artvin'de kaybolan işçiyi arama çalışmaları 10'uncu gününde
[Fotograf: AA]

Samsun'da yaşayan 41 yaşındaki Murat Gezer, prefabrik ev inşaatında çalışmak için 25 Ekim'de Şavşat'ın Karaağaç köyüne geldi.

Çalışma arkadaşlarınca 26 Ekim'de Gezer'in kaybolduğu yönünde yapılan ihbarın ardından jandarma ekipleri köy ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Artvin'de kaybolan işçiyi arama çalışmaları 10'uncu gününde

Ekipler, 80 personel, arama kurtarma ve kadavra köpeklerinin de yardımıyla 10 gündür devam ettikleri çalışmalarını bugün de sürdürdü.

Öte yandan, bölgede farklı noktalardaki kameralardan alınan 4 bin 96 saatlik görüntü kayıtlarının incelemesinin de devam ettiği öğrenildi.

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