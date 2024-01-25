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Türkiye
İHA 25.01.2024 13:13

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu: Termometreler eksi 22,2'yi gördü

Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini artırdı. Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri eksi 22,2 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesi ile eksi 19 derece olarak Erzincan’ın Refahiye ilçesi oldu.

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu: Termometreler eksi 22,2'yi gördü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan’da 6, Kars ve Erzurum’da 13, Ardahan’da 18, Bayburt’ta 14, Kars’ta 8, Ağrı’da 8, Iğdır’da 3 derece olarak ölçüldü.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk noktası gece eksi 22,2 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesi ile eksi 19 derece olarak Erzincan’ın Refahiye ilçesi olarak kayıtlara geçti.

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