İstanbul Havalimanı "havacılık güvenliği eğitimi" merkezi oldu

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İGA ile United States Transportation Security Administration (TSA) arasındaki işbirliğiyle Orta Asya ve Orta Doğu'daki ülkelerin güvenlik personelinin eğitimleri İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Havaalanı böylece havacılık güvenliği alanında bölgesel bir merkez haline geldi.

İGA Akademi bünyesinde yürütülen ve İGA Güvenlik Genel Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerden geçen yıl, TSA'nın programına dahil Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan gibi ülkelerden 67 havalimanı güvenlik personeli faydalandı.

Bu yıl ise Özbekistan, Kazakistan, Yemen, Ürdün, Fas ve Kuveyt uyruklu 400'den fazla güvenlik görevlisinin eğitim görmesi bekleniyor. Aynı zamanda 2024 nisan ayında Mısır, Irak, Umman gibi ülkeler de dahil olmak üzere TSA yetkisindeki ondan fazla havalimanında bu eğitimin verilmesi hedefleniyor.

Güvenlik sistem-cihazlarının teknolojileri ve kullanılması, kontrol noktalarındaki diğer güvenlik uygulamaları ile bu noktalardaki yöneticilere yönelik uygulamalı içerikler gibi eğitimlerin koordinasyonu, İGA Akademi bünyesinde yürütülüyor. Eğitim içeriğinin tasarımı, aktarılması ve pratik uygulamalar ise İGA Güvenlik Genel Müdürlüğü'ndeki yetkin eğitmenler tarafından gerçekleştiriliyor.

Liderlik eğitimlerinde de hem örnek liderler yer alıyor hem de ilgili olan etkileşimli eğitim yöntemleri kullanılıyor. Grup başına 5 gün süren eğitimler sonrası, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO), Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA) ve Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) akredite kurum sertifikası veriliyor.

Eğitim sadece güvenlik uygulamalarını değil, aynı zamanda güvenlik ekipleri içerisinde kadın liderliğini güçlendirme ve kişisel gelişim eğitimlerini de kapsıyor. Bu eğitimlerden bu yıl nisanda Özbekistan ve Kazakistan'dan kadın personelin faydalanması, personel sayısının artırılması hedefleniyor.

"Sadece bölgesel değil, uluslararası bir etki"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen İGA Üst Yönetici Vekili (CEO) Selahattin Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın havacılık eğitimindeki bu başarısının, sadece bölgesel değil, aynı zamanda uluslararası bir etki yaptığını belirtti.

TSA ile işbirliklerinin bölge havalimanları için bir örnek teşkil ettiğine dikkati çeken Bilgen, "İstanbul Havalimanı'nı dünya çapında bir eğitim merkezi olarak konumlandırıyoruz. Amacımız, havacılık güvenliği alanında en yüksek standartları belirleyerek, yolcuların ve havalimanı çalışanlarının güvenliğini her zaman en üst düzeyde tutmak. Bu gelişme, havalimanımızın, havacılık güvenliği eğitimleri konusunda bir marka haline geldiğinin ve sektördeki liderliğinin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.