Duman 0.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.01.2024 12:58

Bursa'da bir evde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Bursa'da, evinde yapılan aramalarda 620 parça tarihi eser niteliğinde silah, eşya ve obje ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Bursa'da bir evde çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında M.K'nin evinde çok sayıda parça olduğu bilgisine ulaştı.

Takibe alınan şüphelinin evinde yapılan aramada Arapça ve Farsça ibareler bulunan 403 mühür, 10 metal yüzük, 25 kolye, 21 sikke, iki silah, işlemeli 20 tahta obje, 5 tablo, 101 metal obje, deri su matarası, 9 ahşap havan, 4 tokmak, 8 porselen obje, iki toprak vazo, iki kılıç ve kını ile ahşap baston, bakır sini, musluklu güğüm gibi eserler ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ETİKETLER
Bursa Tarihi Eser
Sıradaki Haber
Kendilerini jandarma olarak tanıtan 3 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:27
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
13:21
Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu: Termometreler eksi 22,2'yi gördü
13:30
Polis memuru, senaryosunu otobüslerde yazdığı filmle uluslararası başarı kazandı
13:11
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:12
Kızıldeniz’deki kriz Türkiye için ne söylüyor?
13:09
İstanbul Havalimanı "havacılık güvenliği eğitimi" merkezi oldu
Hayat kurtarmak için trafikte ve engebeli yollarda zamanla yarışıyorlar
Hayat kurtarmak için trafikte ve engebeli yollarda zamanla yarışıyorlar
FOTO FOKUS
Gezeravcı, UUİ'deki ilk günlerini canlı bağlantıda anlattı
Gezeravcı, UUİ'deki ilk günlerini canlı bağlantıda anlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ