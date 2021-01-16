Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Bolu gece Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

[Fotoğraf: AA]

Bolu'da etkili olan kar yağışı yerini aşırı soğuklara bıraktı.

[Fotoğraf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonunda hava sıcaklığı sıfırın altında 21,8 derece olarak kaydedilirken, Abant Gölü ise sıfırın altında 17,9 derece ile ikinci sırada yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise sıfırın altında 17 dereceyle Ankara'nın Çamlıdere ilçesine bağlı Çamkoru oldu.