Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 13:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'nin en soğuk kenti 'Bolu' oldu
[Fotoğraf: AA]
Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, dondurucu soğukları da beraberinde getirdi. Bolu, gece sıfırın altında 21,8 dereceyle Türkiye'nin en soğuk kenti oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Bolu gece Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da etkili olan kar yağışı yerini aşırı soğuklara bıraktı.
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonunda hava sıcaklığı sıfırın altında 21,8 derece olarak kaydedilirken, Abant Gölü ise sıfırın altında 17,9 derece ile ikinci sırada yer aldı.
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise sıfırın altında 17 dereceyle Ankara'nın Çamlıdere ilçesine bağlı Çamkoru oldu.
Etiketler: Kar Yağışı Hava Sıcaklıkları
Son Haberler
- 14:09
- 14:00
- 13:57
- 14:05
- 13:44
Sıradaki Haber
Batı Karadeniz'de yoğun kar bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz