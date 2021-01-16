Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşamdan itibaren, pazartesi sabah saatlerine kadar bölge genelinde yoğun kar (20 santimetre ve üzeri) şeklinde görülmesi bekleniyor.

Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.