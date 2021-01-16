Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 12:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batı Karadeniz'de yoğun kar bekleniyor
Meteoroloji, Batı Karadeniz'de bu akşam saatlerinde başlayacak yoğun kar yağışı için uyardı. Yağış, pazartesi sabah saatlerine kadar etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşamdan itibaren, pazartesi sabah saatlerine kadar bölge genelinde yoğun kar (20 santimetre ve üzeri) şeklinde görülmesi bekleniyor.
Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Kar Yağışı Meteoroloji
Son Haberler
- 13:15
- 13:16
- 12:59
- 12:36
- 12:16
Sıradaki Haber
İzmir'de tarihi eser kaçakçısı 16 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz