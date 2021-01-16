Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 12:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bir terörist daha ikna çalışmasıyla teslim oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mardin İl Jandarma ve İstihbarat Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışmasıyla bir terörist daha teslim oldu.
Güvenlik güçlerinin iknasıyla ülke içinde ve dışında PKK/KCK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarına ailerinin de desteği ile ulaşılarak örgütten kaçıp teslim olmaları sağlanıyor.
Yürütülen ikna çalışmasıyla Zindan Amed (K) Z.O. isimli terörist ikna edilerek güvenlik güçlerine teslim oldu.
Terör örgütüne Mardin'den katılan ve 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren, teröristin 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan arama kaydının olduğu tespit edildi.
Teröristin soruşturmasına Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam ediliyor.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/KCK
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