Güvenlik güçlerinin iknasıyla ülke içinde ve dışında PKK/KCK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarına ailerinin de desteği ile ulaşılarak örgütten kaçıp teslim olmaları sağlanıyor.

Yürütülen ikna çalışmasıyla Zindan Amed (K) Z.O. isimli terörist ikna edilerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütüne Mardin'den katılan ve 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren, teröristin 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan arama kaydının olduğu tespit edildi.

Teröristin soruşturmasına Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam ediliyor.