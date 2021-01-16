Meteoroloji 8'inci Bölge Müdürlüğü'nün günlük hava tahmin raporuna göre, söz konusu 4 şehirde yer yer kar yağışı yaşanacak.

Hafta başında ise sıcaklıkların daha da düşeceği ve bölge genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin de altına düşmesiyle birlikte bölgede kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Tarım üreticilerine buzlanma ve don uyarısı

Aralıklarla devam etmesi beklenen kar nedeniyle buzlanma, don, tipi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Zirai faaliyetlerine devam eden üreticilerin, buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyarıda bulunuldu.

Doğu'da 4 il için çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu olması ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yer yer buzlanma ve don olayının beklendiği bölgede, ulaşımda aksamalar olabileceğinden dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ancak mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin edilen bölgede, rüzgarın genellikle güney ve güneybatıdan saatte 30 kilometre kuvvetinde eseceği öngörülüyor.

Havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı Van Gölü'nde ise rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan esecek, görüş mesafesi iyi olacak.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıkların Van ve Hakkari'de 4, Muş'ta 1, Bitlis'te 0 derece olması bekleniyor.

Mevcut kar katmanının üzerine beklenen kuvvetli yağışların gelmesi ve beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle, eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.