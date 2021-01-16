Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da yankesici sahte polis tutuklandı
Adana'da polis gibi davranarak üst araması yaptığı kişinin cebindeki para ve altınını yankesicilik yöntemiyle çalan zanlı tutuklandı.
57 yaşındaki Muhyettin K, merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde kendisini polis olarak tanıtan kişinin üstünü arayacağı bahanesiyle cebindeki 100 lira, Cumhuriyet altını ve yarım altınını yankesicilik yöntemiyle çaldığını belirterek polise başvurdu.
Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlının "yaralama, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, uyuşturucu kullanma, mala zarar verme, hakaret ve yağma" suçlarından emniyette kaydı bulunan 43 yaşındaki Doğan T. olduğunu belirledi.
Operasyonla gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Hırsızlık
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