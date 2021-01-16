Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta verim ile kaliteyi düşüren hastalık ve zararlılara yönelik başlatılan mücadele devam ediyor.

Dünya fındık üretimi ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye'nin fındık ambarı Doğu Karadeniz'de bitkilere dadanan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü başta fındık olmak üzere birçok bitki türü için tehdit oluşturuyor.

İstilacı böcek günde 30 kilometre yol katediyor

[Kahverengi kokarca böceği - Fotoğraf: AA (Arşiv)]

300'den fazla bitki türünde beslenebilen istilacı böceğin erginlerinin uzun mesafelere uçabilme yeteneğinde olması, yayılışını kolaylaştırıyor. Gürcistan'dan bölgeye geldiği saptanan ve son dönemlerde Balkanlar’dan İstanbul’a da gelerek Türkiye’de yayılımını hızlandıran böcek, günde 30 kilometre yol katediyor.

[Böcek, fındığa zarar vererek verimi düşürüyor. Fotoğraf: DHA]

İstilacı böcekle biyolojik mücadele için anavatanı Çin olan samuray arı olarak bilinen ‘Japonika arı’ türünün ithalatı planlanıyor. Doğaya salınacak arının böcekle mücadelede etkin rol alması bekleniyor.

[Japonika arı türü - Fotoğraf: İHA (Arşiv)]

"100 yılın en zararlı meyve böceği"

Fındıkta tehlikenin boyutunun büyük olduğuna dikkat çeken Ulusal Fındık Konseyi (UFK) ve Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, "Kahverengi kokarca 5 yıl önce Gürcistan’dan girdi. Özellikle Artvin ve Rize bölgesinde tarım ürünlerine ciddi zararlar verdi. Son dönemlerde de Balkanlar'dan İstanbul’a girdi. 100 yılın en zararlı meyve böceği diyebiliriz. Sadece fındık değil. Fındık haricinde 40’a yakın meyveye zarar veriyor." dedi.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

"Kimyasal mücadele tercihimiz değil"

Arslantürk, istilacı böcek ile mücadele konusunda yıllardır yoğun bir şekilde çalıştıklarını, kimyasal mücadeleyi tercih etmediklerini söyledi.

"Çünkü kimyasal mücadele edildiği zaman ilaçlarken yararlı olan böceklere de zarar verilebiliyor. Bunun için doğal yollarla biyolojik mücadele etme yönünde çalışmalarımızı yapıyoruz. Çin’de Japonikos denen bir samuray arı çeşidi var. Bunun parazitörrü ve son derece başarılı bir parazitör. İşte bu arının ithalatı ile ilgili bakanlık nezdinde ithalat iznini aldık. Samsun Tarımsal Araştırma bu işin sorumluluğunda. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor."

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

"Kışı evde saklanarak geçiriyorlar"

Kışı kapalı ortamlarda geçiren böcek türü için ilaçlama uyarısında bulunan Arslantürk, üreticileri dikkatli olmaya çağırdı:

"Bugünlerde de kışlığa gidiyor. Kışlık olarak da genellikle ev ve ahır çevrelerini tercih ediyorlar. Son günlerde oldukça ihbar almaya başladık. Kahverengi kokarcalar insanların artık evlerini de istila etmeye başladı. Üreticiler, bu istilacıyı gördükleri yerde yok etsinler, ahır ve evlerinin çevresini mutlaka ilaçlasınlar."