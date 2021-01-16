2020'nin turizmde 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından tarihi kentte ziyaretçi sayısı arttı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 4 ay boyunca ziyarete kapalı olsa da ziyaretçi rekoru kırıldı.

80 binden fazla ziyaretçi artışı yaşandı

Patara Antik Kenti'ni 257 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretlerden 4 milyon 800 bin lira gelir sağlandı.

Antik kenti 2019'da 176 bin 743 kişi ziyaret etmişti. 'Patara Yılı' ilan edilmesiyle 2020 yılı, bir önceki yıla göre 80 bin ziyaretçi artışıyla kapatıldı.

Salda Gölü'ne turist akını

Akdeniz Bölgesi'nin bir başka önemli turizm noktası da Salda Gölü'ydü.

Çevresine millet bahçesi yapımı süren Salda Gölü de ziyaretçi akınına uğradı.

Salda Gölü 2020 yılında 1 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladı.