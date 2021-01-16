Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 08:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de 3,6 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
AFAD'ın verilerine göre İzmir'in Menderes ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD depremi sosyal medya hesabından duyurdu. Menderes ilçesi merkezli deprem 3,6 büyüklüğünde meydana geldi.
Saat 08.30'da meydana gelen deprem yerin 6,89 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 16, 2021
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Kusadasi Korfezi, 9.91 km. Menderes (Izmir)
Tarih-Saat : 16.01.2021, 08:30:17 TSİ
Enlem : 37.9060 N
Boylam : 27.0843 E
Derinlik : 6.98 km
Detay : https://t.co/Yr6TlVdYrp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Sıradaki Haber
İzmir'de kısıtlamayı delen 3 kişiye para cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz