Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 07:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Olay gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Temel Eğitim Kavşağı'nda meydana geldi.
Abdullah Korkmaz idaresindeki otomobil, Onur Turan yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
3 kişi hayatını kaybetti
Turan'ın kullandığı araçtaki Mehmet Yıldız kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Sürücüler Korkmaz ve Turan ile araçlardaki Durkadın Korkmaz, Ayşe Eken, Ceylin Eken, Erdem Aşıklaroğlu yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Durkadın Korkmaz ile Ayşe Eken, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası Antalya
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