Meteoroloji Genel Müdürlüğünden derlenen bilgilere göre yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

Hava mevsim normallerinin altında seyredecek.

Yağışların kıyı bölgelerde sağanak ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç bölgelerde ise kar yağışının kuvvetli olması tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

12 il için karla karışık yağmur ve kar uyarısı

Yağışların Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinde yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin kıyıları, Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması tahmin ediliyor.

[Fotoğraf: AA]

İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile Kahramanmaraş'ın yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar kıyı bölgelerde etkili olacak

Rüzgarın güney ve güneydoğu, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif şekilde olması bekleniyor.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Marmara'nın kuzey ve batısı ile akşam saatlerinden sonra Güney Ege Kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.