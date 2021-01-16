Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 07:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kızıl geyik avlayan iki kişiye 27 bin 101 lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
Kastamonu'da kaçak olarak kızıl geyik avlayan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kaçak avcılara 27 bin 101 lira ceza kesildi.
Tosya'da ormanlık alanda kaçak avcılık yaptığı belirlenen 2 kişi, koruma altında olan kızıl geyiği avladı.
7 yaşındaki kızıl geyiği avlayan kaçak avcılar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
27 bin 101 lira para cezası
Kaçak avcılara, kişi başı 2 bin 267 TL idari para cezası ile birlikte, öldürülen kızıl geyiğin tazminat bedeli olarak 22 bin 567 TL para cezası kesildi.
Ayrıca, avcılara ait 3 av köpeği ile 1 tüfeğe de el konuldu.
Etiketler: Kaçak Avcılık
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