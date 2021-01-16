İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması PYD/YPG'ye operasyon düzenledi.

[Fotoğraf: AA]

Operasyon kapsamında, yasa dışı yollarla İstanbul'a geldikleri belirlenen 5'i Suriye uyruklu 9 şüphelinin eylem arayışı içerisinde oldukları istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]

9 adrese eş zamanlı operasyon

Bağcılar, Eyüpsultan, Kadıköy, Kağıthane ve Sancaktepe'de 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 8 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Firari zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.