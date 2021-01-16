Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 03:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da gece saatlerinde terör örgütü PKK'ya 9 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. 8 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması PYD/YPG'ye operasyon düzenledi.
[Fotoğraf: AA]
Operasyon kapsamında, yasa dışı yollarla İstanbul'a geldikleri belirlenen 5'i Suriye uyruklu 9 şüphelinin eylem arayışı içerisinde oldukları istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
9 adrese eş zamanlı operasyon
Bağcılar, Eyüpsultan, Kadıköy, Kağıthane ve Sancaktepe'de 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 8 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Firari zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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