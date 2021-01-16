Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 02:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas-Erzincan karayolunda sürüler zor anlar yaşadı
[Fotoğraf: AA]
Sivas-Erzincan karayolunda kar yağışı ve buzlanma etkili oldu. 1453 rakımlı Seyfebeli Geçidi'nde sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkisini artırdı.
Sivas-Erzincan karayolundaki 1453 rakımlı Seyfebeli Geçidi'nde, kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buzlanma meydana geldi.
Karayolları ve emniyet ekiplerinden yardım
Ağır tonajlı araçların ilerlemekte zorlandığı karayolunda, rampayı çıkamayan 3 aracın yardımına karayolları ve emniyet ekipleri koştu.
Araçlar, geçidin yüksek kesimlerinde karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmasının ardından rampayı çıkarak yoluna devam etti.
Kar temizleme çalışmalarına devam ettiği bölgede, polis ekipleri kontrol noktalarında sürücüleri buzlanmaya karşı uyarıyor.
Etiketler: Kar Yağışı Trafik
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