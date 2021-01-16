Dündar Çoban idaresindeki kamyonet, Halil Bey Bulvarı'nda aynı yönde ilerleyen E.B'nin kullandığı otomobile çarptı.

Kontrolden çıkan kamyonet, Ö.Ö. yönetimindeki otomobile, yol kenarındaki alışveriş mağazasının tabelasına ve park halindeki motosiklete çarparak durdu.

[Fotoğraf: AA]

Savrulan tabela, yaya H.Ö'nün yaralanmasına, park halindeki iki otomobilde de hasara neden oldu.

Kazada yaralanan 5 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Çoban, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.