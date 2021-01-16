Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 04:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da metruk binada yangın: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde metruk evde yangın çıktı. Bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki kullanılmayan müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: AA]
Kısa sürede olay yerine gelen ve yangına müdahale eden ekipler, metruk evde bulunan kimliği belirlenemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Yangın
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