Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 08:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sobayı benzinle tutuşturmak istedi, ev yandı
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ'da benzinle sobanın tutuşturulmak istendiği sırada parlama sonucu bir evde yangın çıktı. Dumandan etkilenen 2’si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Hasar gören ev kullanılamaz hale geldi.
Olay, sabah saatlerinde Ahmetpaşa Mahallesi’nde bir evde meydana geldi.
Benzin dökülerek soba tutuşturulmak istendi. Ateşlenen benzinin sobada parlaması sonucu evde yangın çıktı. 6 kişinin kaldığı tek katlı evde büyük panik yaşandı.
[Fotoğraf: İHA]
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilerek söndürüldü.
Dumandan etkilenen 2’si çocuk 6 kişi ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yanan ev kullanılamaz hale geldi.
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