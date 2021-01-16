Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 11:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otoyolda yarış yapan motosiklet sürücülerine 7 bin 426 lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Erzin ilçesinde iki motosikletli otoyolda yarış yaptı. Trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye 7 bin 426 lira ceza kesildi.
Dörtyol Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği, Erzin-İskenderun Otoyolu'nda 1000 lira karşılığı motosikletle yarış yapıldığı ve görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Motosikletle yarış yapanların Mustafa Ç. ve Müslüm Ç. olduğunu belirleyen ekipler, trafiği tehlikeye düşüren sürücülere 7 bin 426 lira ceza uyguladı.
Şüpheliler hakkında soruşturma da başlatıldı.
Etiketler: Trafik
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