İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı ilçes Karakızlar Mahallesi'nde C.G'ye ait zeytinlikte kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Jandarma ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince zeytinliğe düzenlenen operasyonda arazi sahibi C.G. ile M.P, Ö.T, T.A, L.B, Y.S, O.Ö, E.A, İ.C, F.D, E.D, V.Ö, E.Ö, N.A, E.A ve Suriye uyruklu M.M. kazı yaparken yakalandı.

Operasyonda 4 kase, bir bronz yüzük, bir mühür, bir bronz kolye ucu, bir bronz obje ile 37 bronz-gümüş sikke olmak üzere 45 tarihi eser ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.