Ordu’nun Kabadüz ilçesinde kurulan, Türkiye’nin denize en yakın kayak merkezi olma özelliğini taşıyan Çambaşı Kayak Merkezi, kış sezonu için hizmet vermeye başladı.

Baştan aşağı yenilenen yüzüyle hizmet verecek olan tesis, kış sezonunda da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 2021-2022 kış sezonunda da tüm kayaksever ve doğa tutkunlarını tesise beklediklerini söyledi. Güler, yapılan yeniliklerle birlikte yerli ve yabancı turistlerin daha modern ve konforlu bir tatil geçireceklerini sözlerine ekledi.

