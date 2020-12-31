Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Büyükçekmece'de iş merkezinde yangın
[Fotoğraf: AA Video]
İstanbul Büyükçekmece'deki bir iş yerinde çıkan yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. Çatıya çıkan iş merkezi çalışanları kurtarıldı.
Çakmaklı Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'ndeki 8 katlı bir iş merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle çatıya çıkan iş merkezi çalışanları, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olayda yaralanan bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.
Etiketler: İstanbul
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