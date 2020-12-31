Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 14:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Amanoslar'da teröristlerin kullandığı mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Amanoslar'da PKK'lı teröristler tarafından kullanılan sığınakta çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmat ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Osmaniye İI Jandarma Komutanlığı'nca, 'Yıldırım- 5 Amanoslar Operasyonu'nda 'ara, bul, yok et' taktiği ile çalışma yapıldı.
Çalışmada, terör örgütü PKK mensupları tarafından kullanılan sığınakta çok sayıda patlayıcı madde ile mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
[Fotoğraf: DHA]
Ekipler, delil niteliği taşıyan malzemelere el koyarken, sığınak ise imha edildi. Malzemelerle ilgili adli soruşturma başlatıldı.
Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/YPG Terörle Mücadele
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