Karadeniz'de, 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu sürüyor.

Samsun'da balıkçı tezgahları avlanan balıklarla dolarken vatandaşların balığa olan talebinde de artış yaşanıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Sezon başında palamut balığında başlayan bolluk ise yerini sarıkanat ve hamsiye bıraktı.

Kentte, çinekop kilosu 50, barbun 30, mezgit 35, sarıkanat 25, hamsi 10 liradan tezgahlarda yerini alıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Balıkçılar geçen yıldan iki kat daha fazla balık avlandığını belirtti. 25 gündür sarıkanatta bolluk olduğunu belirten balıkçılar, kilosunun da 25 liradan satıldığını ifade etti.