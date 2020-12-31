Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 13:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Karadeniz'de sarıkanat bolluğu: Kilosu 25 lira
[Fotoğraf: DHA]
Karadeniz'de geçen yıl tezgahlarda bulunmayan sarıkanatta, bu yıl bolluk yaşanıyor ve kilosu 25 liradan satılıyor.
Karadeniz'de, 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu sürüyor.
Samsun'da balıkçı tezgahları avlanan balıklarla dolarken vatandaşların balığa olan talebinde de artış yaşanıyor.
[Fotoğraf: DHA]
Sezon başında palamut balığında başlayan bolluk ise yerini sarıkanat ve hamsiye bıraktı.
Kentte, çinekop kilosu 50, barbun 30, mezgit 35, sarıkanat 25, hamsi 10 liradan tezgahlarda yerini alıyor.
[Fotoğraf: DHA]
Balıkçılar geçen yıldan iki kat daha fazla balık avlandığını belirtti. 25 gündür sarıkanatta bolluk olduğunu belirten balıkçılar, kilosunun da 25 liradan satıldığını ifade etti.
Etiketler: Balıkçılık Hamsi
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