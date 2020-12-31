Soğuk havalarda uçakların kanat kabiliyeti, pist ve apronun durumu hayati öneme sahip. Havacılık sektöründe, donma ve buzlanmayı önlemek için özel bir kimyasal bileşen kullanılıyor. Her yıl yaklaşık 100 milyon dolara ithal edilen bu ürün, Türk mühendisleri tarafından üretildi.

Bandırma'daki bir Ar-Ge merkezinde 5 yıl önce başlatılan çalışma başarıyla sonuçlandı.

Tüm hava şartlarına ve uçak tiplerine uygun ürünün onay ve sertifika işlemi bitti. Söz konusu kimyasal sıvı, dünya ve Türk hava araçlarında kullanılacak.

Yüzde 100 yerli

Firma yetkilisi Korgün Şengün, "Apron ve pistlerde, donmaya, buzlanmaya karşı verilen mücadelede havacıların elini en çok güçlendiren ve tehlikeli durumlardan uzak durulmasını sağlayan bu kimyasallar bir Türk firması olarak yüzde 100 yerli mühendislik ile ilk defa üretildi." diye konuştu.

Yerli ürün, Kanada Quebec Üniversitesi'ne bağlı sertifika verebilen tek kurum olan AMİL Laboratuvarları tarafından onaylandı.

Önümüzdeki günlerde yurt içi ve yurt dışında havacılık sektörü firmaları tarafından kullanılması öngörülüyor.