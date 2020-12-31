Bankacılıkta uzaktan müşteri olma dönemi başlıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı" hazırladı.

Uygulamanın hayata geçmesiyle bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve rahat erişim sağlanacak. Islak imza zorunluluğu kalkacak. Dijital ortamda banka hesabı açılabilecek. Zaman ve iş gücünden tasarruf edilmesi imkanı doğacak. Bankaların hizmet maliyeti düşürülecek.

Düzenlemeye göre, kişilerin uzaktan kimlik tespiti, banka çalışanı ile kişinin çevrim içi olarak görüntülü görüşmesiyle gerçekleşecek.

Görüşme şifrelenmiş güvenli iletişim ile yapılacak. Olası risklere karşı yeterli güvenlik ve gizlilik seviyesi oluşturulması zorunlu olacak.

Uzaktan kimlik tespiti yöntemi Almanya, İspanya, Fransa ve Estonya'da etkili şekilde kullanılıyor.