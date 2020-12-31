Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa borsaları düşüşle açıldı
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Avrupa borsaları güne satıcılı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,04 azalışla 398 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,40 azalışla 6.464 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 düşüşle 5.567 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,48 değer kaybıyla 8,115 puanda bulunuyor.
Bugün, Almanya ve İtalya'da borsalar kapalı olacak.
Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yaklaşık yüzde 0,02 artışla 1,23 seviyesinden işlem görüyor.
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