Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalarak 16 milyar 94 milyon dolar, ithalat yüzde 15,9 artarak 21 milyar 127 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 153,5 yükselerek 5 milyar 33 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Kasım 2019'da yüzde 89,1 iken geçen ay yüzde 76,2'ye geriledi.

İhracat ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 azalarak 151 milyar 670 milyon dolara düşerken, ithalat yüzde 3,5 artışla 197 milyar 14 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret açığı ocak-kasım döneminde yüzde 82,5 artışla 45 milyar 344 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Kasım 2019 döneminde yüzde 86,9 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 77'ye geriledi.