Dün 51,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 51,63 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 51,66 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 48,41 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların kısıtlı yükselişinde, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının azalması etkili oldu.

Brent petrolde teknik olarak 51,67 ile 51,76 dolar aralığı direnç, 51,56 ile 51,46 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.