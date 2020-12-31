Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,33 puan ve yüzde 0,09 değer kazanarak 1.481,24 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,41 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile turizm, tek gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün döviz kurlarındaki düşüşün desteği ile yüzde 1,38 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.479,91 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gün içinde de 1.483,16 puanla rekor seviyeyi gördü.