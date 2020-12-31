Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzman yardımcısı kadrosuna atama yapacak.
Bakanlığın merkez teşkilatı birimlerinde açık bulunan kadrolarda, üniversitelerin çeşitli bölümlerinden mezun 50 personel istihdam edilecek.
Söz konusu alım için 4-15 Ocak 2021 döneminde başvuruda bulunulması gerekiyor. Başvurular, Bakanlığın internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.
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