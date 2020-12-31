Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 14:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Polis kamera kayıtlarını 10 farklı açıdan izledi, teyp hırsızlarını yakaladı
[Fotoğraf:DHA]
Diyarbakır’da 27 Aralık'ta, Bağlar ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde park halindeki araçlardan teyplerin çalındığı ihbarıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Ekipler 10 farklı açıdan güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Kayıtlardan, hırsızlık şüphelilerinin H.Y. ve M.Y. olduğu belirlendi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y. ve M.Y., çıkarıldığı mahkeme kararıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Etiketler: Hırsızlık
Son Haberler
- 15:25
- 15:17
- 15:09
- 15:09
- 15:20
Sıradaki Haber
Amanoslar'da teröristlerin kullandığı mühimmat ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz