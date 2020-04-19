Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 520 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 783 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Toplam test sayısı 598 bin 933, vaka sayısı 82 bin 329, vefat sayısı 1890, yoğun bakım hasta sayısı 1894, entübe hasta sayısı 1054 ve iyileşen hasta sayısı 10 bin 453 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var; Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" dedi.

Giriş çıkış kısıtlaması 15 gün uzatıldı

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgını tehdidinin devam ettiğini belirterek, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla tüm giriş çıkışlara yönelik kısıtlamaların bu gece saat 00.00'dan itibaren 15 gün daha uzatıldığını açıkladı.

Bilim Kurulu ile Sağlık Bakanlığının önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, büyükşehir statüsündeki illerde ve Zonguldak'ta şehir giriş ve çıkış sınırlamasının devam etmesinin uygun olduğunun kararlaştırıldığı belirtildi.

Ankara Şehir Hastanesi'ndeki teşhis-tedavi süreçleri

Yeni tip koronavirüs ile mücadelede önemli görev üstlenen Ankara Şehir Hastanesinde, COVID-19 şüphesiyle gelen hastaların teşhis prosedürü ve tanı alan hastalara uygulanan tedavi süreci ile pandemiye karşı mücadele veren sağlık çalışanlarının, acil servisten yoğun bakıma kadar çalışmaları görüntülendi.

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, hastanedeki 723 yoğun bakım yatağının 526'sının erişkin hastalar için olduğunu söyledi.

Surel, bunun 144'ünün ortopedi hastanesi, 80'inin genel hastanede olmak üzere 224'ünü bu hastalara ayırdıklarını, ihtiyaç oldukça bu rakamı artıracak durumda olduklarını açıkladı. Surel, "Yani bizim 700 standart yoğun bakım yatağımız var ama olağanüstü bir durumda yoğun bakım ihtiyacı olduğunda onu 2 bine çıkaracak kapasiteye de sahibiz" dedi.

MSB'den koronavirüs uyarıları

Milli Savunma Bakanlığı karargahında görev yapan personelin COVID-19 salgınına karşı bilgilendirilmesi için Bakanlık karargahındaki pano, koridor ve merdivenlere yeni tip koronavirüsten nasıl korunulacağının anlatıldığı etiketler yapıştırıldı.

Bakan Selçuk'tan TRT EBA TV çekimleri paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV çekimlerinin sosyal mesafe kurallarına uyularak hazırlandığını belirterek, "İMKB Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu ve Bahçelievler Anadolu Lisesi'nde MEB ve TRT'den 100 kadar çalışma arkadaşımızla devam ediyoruz. Çocuklarımız için daha iyisini yapma çabasının hazzı içinde... Sosyal mesafeye dikkat ederek elbet" dedi.

"Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması

Sağlık Bakanlığınca, COVID-19 ile mücadele kapsamında, vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilecekleri ve kendi sağlık durumlarını takip edebilecekleri "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması hayata geçirildi.

Uygulama mobil marketlerden ücretsiz indirilebilecek. Uygulamadaki haritada, risk yoğunluğunun yanı sıra hastane, eczane, market, durak gibi acil ihtiyaçlarda bilinmesi gereken yerler de gösteriliyor.

Geliştirilen akıllı algoritmalar sayesinde, vatandaşın riskli kişilerle temas edip etmediğinin gözlemlenmesi de sağlanacak. COVID-19'a ilişkin faydalı bilgiler ve anlık uyarılarla bilgilendirilecek vatandaşlara, evlerinde kaldıkları günlerde psikolojik ve sosyal açıdan destek olacak içerikler de sağlanacak.

Başkentte denetim

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, COVID-19 tedbirleri kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetim yapıldı.

Görevleri nedeniyle sokağa çıkma yasağından muaf olanlar haricindeki vatandaşlar, ceza uygulandıktan sonra evlerine yönlendirildi.

Bu arada, Vefa Sosyal Destek Grupları bünyesinde görev alan personel de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gelen yardım taleplerini yerine getirdi.

Kentler havadan görüntülendi

Emniyet Genel Müdürlüğü, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu şehirlerin havadan çekilen görüntülerini paylaştı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Havacılık Daire Başkanlığına ait uçak, helikopter, insansız hava aracı ve drone ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta denetim yapıldığı belirtildi.

Salgın sonrası turizm

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, COVID-19 vaka sayısında özellikle nisan ayı sonu mayıs ayı başında çok ciddi kırılmalar olacağını ve sayının hızla aşağı doğru gideceğini öngördüklerini söyledi.

Mayısın ikinci haftasında normalleşmenin Türkiye açısından mümkün olacağını düşündüğünü ifade eden Ersoy, "Normalleşmeyle birlikte Türkiye içindeki hareketin, trafiğin dolaylı olarak bu turizm trafiği anlamına da geliyor, mayıs sonuna, bayrama yetişeceğini düşünüyorum" dedi.

Sektör ve gelir açısından, dış turizmin önemine işaret eden Ersoy, bu noktada yapılan eylem planını anlattı. Ersoy, "Yeni bir projeyi hayata geçirmeye başladık. Koronavirüs olmayan alanları sertifike eden bir sistem. Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Orman bakanlıkları yetkilileriyle konuyla ilişkili bütün STK'lerin bulunduğu bir komisyon oluşturduk ve bu hafta ilk toplantıyı yaptık" diye konuştu.

"Alternatif infaz" uygulamaları

Salgın nedeniyle pek çok ülke, "konutta infaz, yaşlı ve kronik hastalığı bulunanların tahliyesi, bazı cezaların infazının ertelenmesi" gibi uygulamaları hayata geçirdi.

Almanya, ABD, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, İngiltere ve İran'da alternatif infaz uygulamaları gündeme geldi.