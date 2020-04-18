İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, 3 Nisan tarihli Bakanlık genelgesi ile büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ilinden kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışların 18 Nisan Cumartesi günü saat 24.00'e kadar kısıtlandığı, sürenin bu gece itibarıyla sona ereceğine hatırlatıldı.

Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın hastalık tehdidi devam ettiği belirtilen yeni genelgede, alınan tedbirlerin devam etmesine yönelik Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının yaptığı öneriler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda şehir giriş-çıkış sınırlamasının devam etmesinin uygun olduğu kararlaştırıldığı belirtildi.

Tedbirler devam ediyor

Bu kapsamda, büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ili için; il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00'ten itibaren 15 günlük süre için geçici olarak durdurulacak.



Bu illerde yaşayan/bulunan tüm vatandaşların belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacak. Belirtilen illere giriş-çıkış kısıtlamasının daha önceki genelgelerle belirlenen usul ve esaslar ile istisnalar, 18 Nisan Cumartesi günü saat 24.00'ten sonra da geçerli olacak.

Bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi



Bakanlık valiliklere gönderdiği genelgede söz konusu tedbirlere ilişkin valiler/kaymakamlar tarafından ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmamasını istedi.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak.