Kızılay'a ait araç koronavirüsle mücadele için donatıldı, Trabzon'a gönderildi. Trabzon, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de uygun şartları taşıyanlar bu araçta bağışta bulunabiliyor. Kızılay, ulaşım sıkıntısı yaşayanları adreslerinden alarak araca ulaştırıyor.

Hangi şartlar aranıyor?

İmmün plazma, sadece yeni tip koronavirüsü yenen kişilerden alınabiliyor. Bir bağışçı tek bağışıyla koronavirüsle mücadele eden iki hastaya umut ışığı olabiliyor.

Bir kişi birer hafta arayla toplam 3 kez bağış yapabiliyor. İşlem yaklaşık 50 dakika sürüyor. Peki, plazma bağışı yapacak kişilerde hangi şartlar aranıyor?

Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dila Baran, "18-60 yaş arasında olmak, kronik bir hastalık sahibi olmamak, kan yolu ile bulaşan hastalıklara sahip olmamak, son 1 yıl için ameliyat endoskopi gibi öykülerin, botoksdur, hacamattır gibi öykülerin olamaması gerekiyor" dedi.

Koronavirüsü yenen bağışçıları bekliyorlar

İki gün içinde 4 kişi bağışçı oldu. Onlardan biri de Kocaeli'de koronavirüs tedavisi ile sağlığına kavuşan müezzin İsmail Özüm. Kendisi gibi başkalarının da hastalığı yenmesi için bağışçı oldu.

"Umarım bir Müslüman kardeşimize yardımcı olurum düşüncesiyle geldim. Herkesi bu hayırlı hizmete davet ediyorum yani bir sorunu problemi olmayan."

Trabzon'daki bağış aracı, koronavirüsü yenen bağışçıları bekliyor.