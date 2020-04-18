Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Polis Haftası dolayısıyla, Bilim ve Sanat Merkezlerinde üretilen yüz koruyucu siperliklerin emniyet güçlerine ücretsiz olarak ulaştırılacağını söylemesi üzerine çalışma başlattıklarını söyledi.

Şimşek, ilk etapta Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personele verilmek üzere 25 siperlik teslim ettiklerini belirterek, "İlçemizdeki personelin siperlik ihtiyacını tamamladıktan sonra üretime devam edip, talep eden sağlık ve emniyet personeline göndereceğiz." dedi.