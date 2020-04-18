Milli Savunma Bakanlığı (MSB) karargahında görev yapan personelin yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı farkındalığını artırmak amacıyla önlemlerini artırmaya devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tüm karargah ve birliklerde COVID-19 salgınına karşı tedbir alınmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda, salgına karşı personelin bilgilendirilmesinin yanı sıra farkındalık oluşturularak tedbirlerin bireysel olarak da artırılmasının sağlanması için Bakanlık karargahındaki pano, koridor ve merdivenlere yeni tip koronavirüsten nasıl korunulacağının anlatıldığı etiketler yapıştırıldı.