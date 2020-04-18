Karargahlarda koronavirüs tedbirleri artırıldı
Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm karargahındaki pano, koridor ve merdivenlere virüsten nasıl korunulacağının anlatıldığı etiketler yapıştırıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) karargahında görev yapan personelin yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı farkındalığını artırmak amacıyla önlemlerini artırmaya devam ediyor.
#COVID19 salgınına karşı farkındalığı artırmak için Millî Savunma Bakanlığı karargâhındaki pano, koridor ve merdivenlere bilgilendirici etiketler yapıştırıldı.https://t.co/L2YMh9oK3Z#EvdeKal #EvdeHayatVar #HayatEveSığar pic.twitter.com/c0rZyo2kQu— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 18, 2020
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tüm karargah ve birliklerde COVID-19 salgınına karşı tedbir alınmaya devam ediliyor.
Bu kapsamda, salgına karşı personelin bilgilendirilmesinin yanı sıra farkındalık oluşturularak tedbirlerin bireysel olarak da artırılmasının sağlanması için Bakanlık karargahındaki pano, koridor ve merdivenlere yeni tip koronavirüsten nasıl korunulacağının anlatıldığı etiketler yapıştırıldı.