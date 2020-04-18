Haber Giriş: Kaynak: İHA
Trabzon girişinde ekipler denetimleri sıklaştırdı
[Fotoğraf: İHA]
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, Trabzon-Giresun il sınırındaki kontrol noktalarında denetimler sıklaştı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve Trabzon İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehrin Beşikdüzü ilçesindeki sınır noktasında giriş-çıkış yasağı ile ilgili uygulama devam ediyor.
Giresun-Trabzon il sınırındaki kontrol noktasında durdurulan sürücülerin büyük çoğunluğunun Giresun ve Trabzon illeri arasında gidip dönmek için yola çıkan sürücüler olması dikkat çekerken, uygulamada kısıtlamalara da uyulduğu gözlendi.
[Fotoğraf: İHA]
Büyükşehirlerden Trabzon ve Rize’ye gitmek için yola çıkanların seyahat izin belgelerini yanlarında bulundurduğu görüldü.
İl sınırında görev yapan jandarma, emniyet ve sağlık görevlilerine ise Giresun ve Trabzon il sınırındaki köy muhtarları aracılığıyla ikramda bulunulduğu kaydedildi.
Etiketler: Trabzon koronavirüs giresun covid-19Son Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 19:19
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