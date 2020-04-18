Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve Trabzon İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehrin Beşikdüzü ilçesindeki sınır noktasında giriş-çıkış yasağı ile ilgili uygulama devam ediyor.

Giresun-Trabzon il sınırındaki kontrol noktasında durdurulan sürücülerin büyük çoğunluğunun Giresun ve Trabzon illeri arasında gidip dönmek için yola çıkan sürücüler olması dikkat çekerken, uygulamada kısıtlamalara da uyulduğu gözlendi.

[Fotoğraf: İHA]

Büyükşehirlerden Trabzon ve Rize’ye gitmek için yola çıkanların seyahat izin belgelerini yanlarında bulundurduğu görüldü.

İl sınırında görev yapan jandarma, emniyet ve sağlık görevlilerine ise Giresun ve Trabzon il sınırındaki köy muhtarları aracılığıyla ikramda bulunulduğu kaydedildi.