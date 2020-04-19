Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Koca: Başakşehir Şehir Hastanesinin ilk etabı 20 Nisan'da açılıyor
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesinin ilk etabının 20 Nisan'da açılacağını açıkladı.
Twitter hesabından İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesinin görüntülerini paylaşan Sağlık Bakanı Koca, şunları söyledi:
"Türkiye büyük sağlık yatırımlarına devam ediyor. Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesinin ilk etabı 20 Nisan'da açılıyor. Sekiz ayrı hastaneden oluşan dev sağlık kompleksi, sağlık sistemimizin gücüne güç katacak."
Türkiye büyük sağlık yatırımlarına devam ediyor. Avrupa’nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabı 20 Nisan’da açılıyor. Sekiz ayrı hastaneden oluşan dev sağlık kompleksi sağlık sistemimizin gücüne güç katacak. pic.twitter.com/dyS36EDFfV— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 18, 2020
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