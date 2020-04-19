Twitter hesabından İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesinin görüntülerini paylaşan Sağlık Bakanı Koca, şunları söyledi:

"Türkiye büyük sağlık yatırımlarına devam ediyor. Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesinin ilk etabı 20 Nisan'da açılıyor. Sekiz ayrı hastaneden oluşan dev sağlık kompleksi, sağlık sistemimizin gücüne güç katacak."