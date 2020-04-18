Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Bulaş hızının azaltılması ve ilde sosyo-ekonomik hayatın bir an önce normalleşmesi amacıyla vatandaşların tamamının, ikametlerinden çıktıkları andan itibaren umuma mahsus yerler ile umuma açık yerler, pazar yerleri, park, bahçe, bulvar, cadde ve sokaklarda maske kullanmaları zorunlu hale getirildi.

Kararı ihlal edenlere Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak.