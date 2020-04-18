Haber Giriş: Kaynak: AA
MSB'den askerlik yemini videosu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terhislerin ertelenmesinin ardından askerlik yemini videosu hazırladı.
MSB'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, askerlik yemini eşliğinde vatani görev için birliğine teslim olan askerlerin eğitimlerinden ve yemin töreninden görüntüler yer aldı.
Paylaşımda, "Unutma asker arkadaşım, yaşam boyu bir iz bıraktık vatan ocağına" sözlerine yer verildi.
Etiketler: msb askerlik yemini videosuSon Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 23:24
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