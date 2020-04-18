MSB'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, askerlik yemini eşliğinde vatani görev için birliğine teslim olan askerlerin eğitimlerinden ve yemin töreninden görüntüler yer aldı.

Paylaşımda, "Unutma asker arkadaşım, yaşam boyu bir iz bıraktık vatan ocağına" sözlerine yer verildi.