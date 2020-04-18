Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da kısıtlamaya uymayıp denize girenlere para cezası
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip denize giren ve bu anları da sosyal medyadan paylaşan 4 kişi gözaltına alınarak para cezası uygulandı.
Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişinin Kumsaz Mahallesi'nde denize girdiğini, o anları da sosyal medyadan paylaştıklarını tespit etti.
Görüntülerdeki kişilerin S.Y, M.A, E.S. ve S.Y. olduğunu belirleyen ekipler, söz konusu kişileri gözaltına aldı.
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye, 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.
Etiketler: koronavirüs covid-19 bursaSon Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 22:13
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