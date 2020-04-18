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İstanbul'da tedbirlere uymayanlara idari işlem
[Fotoğraf: Ali Yerlikaya Twitter]
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, emniyet ve jandarma tarafından toplam 1536 idari işlem yapıldı, 3 milyon 579 bin 257 lira para cezası kesildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlerle ilgili bilgi verdi.
"Bugün emniyet teşkilatımız tarafından 1405 idari işlem yapılmış, toplamda 3 milyon 239 bin 15 lira para cezası kesilmiştir. Jandarma teşkilatımız tarafından 131 idari işlem uygulanmış olup 340 bin 242 lira para cezası kesilmiştir."
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kapsamında bugün;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 18, 2020
Emniyet teşkilatımız tarafından
1.405 idari işlem yapılmış, toplamda 3.239.015 TL para cezası kesilmiştir.
Jandarma teşkilatımız tarafından 131 idari işlem uygulanmış olup 340.242 TL para cezası kesilmiştir.#EvdeKal pic.twitter.com/mD9ewYMSNl
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