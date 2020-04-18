İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlerle ilgili bilgi verdi.

"Bugün emniyet teşkilatımız tarafından 1405 idari işlem yapılmış, toplamda 3 milyon 239 bin 15 lira para cezası kesilmiştir. Jandarma teşkilatımız tarafından 131 idari işlem uygulanmış olup 340 bin 242 lira para cezası kesilmiştir."