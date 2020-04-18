Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'deki günlük ve genel koronavirüs rakamlarını paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, "Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var" açıklamasında bulundu.

Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/JlmrSmkUyf — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 18, 2020

İyileşen hasta sayısı 10 bini aştı

Bugün toplam 40 bin 520 kişiye test yapıldı. 3 bin 783 yeni vaka saptandı. Son 24 saatte 121 kişi koronavirüs nedeniyle Türkiye'de hayatını kaybederken, bin 822 kişi ise iyileşti.

[Fotoğraf: Sağlık Bakanlığı]

Böylece Türkiye'de koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 10 bin 453 kişiye ulaşırken, can kaybı bin 890 oldu.

598 bin 533 test uygulanan Türkiye'de toplam vaka sayısı 82 bin 329'a ulaştı.