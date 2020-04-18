Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı’nda yapımı devam eden hastaneler ile Başakşehir Şehir Hastanesi’ni havadan inceledi.

İstanbul Atatürk Havalimanı yerleşkesinde yapımı devam eden, 45 günde bitecek pandemi hastanesini @trthaber görüntüledi. pic.twitter.com/Br4Sx8rV3J — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 18, 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden helikopterle hareket ederek, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda inşası devam eden hastaneler ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi, hastaneler hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, incelemelerin ardından Huber Köşkü'ne döndü.

İş makineleri de, hafriyat kamyonları da aralıksız çalışıyor. İstanbul'a yapılacak iki salgın hastanesinde sıra binaların inşaatına geldi.

Çalışmalar, 7 Nisan'da başladı. Aradan geçen 10 günde, hem Atatürk Havalimanı'nda hem de Sancaktepe'de belirlenen alan inşaata hazır hale getirildi.

Hastanelerin temeli de, geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Avrupa yakasına yapılan hastanenin tek katlı binası için çalışmalar başladı.

Sancaktepe'deki çalışmalar da eş zamanlı devam ediyor. Anadolu yakasının salgın hastanesinde de bina yapımına geçildi.

Her iki hastane de, pandemi hastanesi olarak hazırlanacak. Ancak salgın sonrasında da, kullanıma devam edecek. Tüm odaları yoğun bakım ihtiyacını karşılayacak şekilde donatılacak hastaneler, 2 bin yatak kapasiteli olacak. İçinde doktorlar için de misafirhane yer alacak.

Hastanelerin yapımının 45 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.